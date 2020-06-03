شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين ينعى رجائى الميرغنى وكيل مجلس النقابة الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ببالغ الأحزان والأسى الجماعة الصحفية والنخبة المصرية وعموم المصريين، أحد رموز الصحافة المصرية الكاتب الصحفي والنقابى الكبير رجائي الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، والذى وافته المنية فجر اليوم الأربعاء، بعد مسيرة عطاء متواصل لوطنه ومهنته ونقابته لعقود طويلة.

وتقدم النقيب، في بيان له، بخالص العزاء لحرم الفقيد خيرية شعلان الكاتبة الصحفية الكبيرة وأسرته وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، متوجها إلى الله سبحانه وتعالى بالدعوات أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأصدقائه وتلاميذه الصبر والسلوان.

وكان الفقيد رحل فجر اليوم إثر أزمة صحية صدرية عن عمر ناهز ٧٢ عاما.