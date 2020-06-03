تعويض الطيار أبو اليسر من محمد رمضان وقضية المتهمين باختلاس 6 ملايين جنيه.. نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

تشهد المحاكم، اليوم الأربعاء، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

نظر دعوى تعويض الطيار "أبواليسر" من محمد رمضان

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الدعوى القضائية المقامة من الطيار أشرف أبواليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وقال مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبواليسر في تصريحات لمصراوي، إنه طالب في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله.

وحملت الدعوى رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي.

وقال "حلمي" في دعواه إن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلاً صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

وكان الفنان محمد رمضان نشر صورة له على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

ووقعت هيئة الطيران المدني، عقوبة على الطيار أشرف أبواليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة لسحب رخصة مساعده لمدة عام.

محاكمة متهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بحلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم "خ. ا"، لاتهامه بضرب مواطن بحلوان والتسبب في إحداث عاهة مستديمة له.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وعصام يحيى يماني، ووليد محمد صيرة، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وهاني حمودة.

وأسندت النيابة للمتهم، "خ. ا"، تهمة ضرب المجني عليه "م. م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية، وأعد سلاح أبيض "مطواه" لذلك الغرض، وتقابل معه وما أن ظفر به حتى كال له ضربة بذلك السلاح في عينه اليسرى، والتي نشاء عنها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة.

الحكم على متهمين بذبح مواطن بالسلام لسرقة 200 جنيه

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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على طالب ثانوي قتل مواطن بالاشتراك مع صديقه لسرقة 200 جنيه بالسلام.

وكانت المحكمة في جلسة سابقة قررت إحالة المتهم إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي للبت في إعدامه من عدمه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين، وعصام يحيى اليماني، وحسام الدين فتحي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، حال كون المتهم الأول "ص. ش"، طفلًا جاوز الخامسة عشرة من عمره، بالاشتراك مع المتهم الثاني "ع. م"، في قتل المجني عليه "ص. س"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك، وأعدا لهذا الغرض أداة "ماسورة حديدية ".

ما أن حانت لهما فرصة الخلاص منه حتى عاجله الثاني بتلك الأداة على خلفية الرأس، مما أفقده توازنه وسقط أرضًا ثم قام الأول بشل حركته، وقام الثاني بكتم أنفاسه ثم طوقا عنقه بحبل وجذبا طرفيه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وتأكيدًا على وفاته قام الثاني بذبحه بسكين أحضرها له الأول من داخل المسكن.

وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمين بسرقة الملبغ النقدي "مائتي جنيه"، والهاتف المحمول من داخل المسكن، ثم شرعا في سرقة المستند "إيصال أمانة" المملوك للمجني عليه.

محاكمة أعضاء مجلس إدارة "دير أند ديل" لاختلاسهم 6 ملايين جنيه

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة أعضاء مجلس إدارة شركة "دير أند ديل"، بتهمة اختلاس أموال من جهة عملهم.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم كل من "ع. ه"، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دير أند ديل، و "م. ا"، عضو مجلس إدارة شركة دير أند ديل، و"ل. م" أجنبى الجنسية، مدير تنفيذي لشركة دير أند ديل.

وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول من العاملين بإحدى الشركات المساهمة، اختلس مبالغ وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغًا وقدره 3 ملايين و 20 ألف جنيه، والمملوكين لجهة عمله، والمسلمة إليه بسبب وظيفته، لإيداعهم بحساب الشركة فاحتسبها لنفسه بنية تملكه.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين جميعًا اختلسوا أموالاً وجدت بحيازتهم بسبب وظيفتهم، كونهم المخول لهم التعامل على حسابات الشركة البنكية مدعين أنها مرتبات العاملين بالشركة، بأن اختلسوا مبلغًا وقدره مليون و 265 ألف و 875 جنيهاً، والمملوكة لجهة عملهم والمسلمة إليهم بصفتهم الوظيفيه فاحتبسوها لأنفسهم بنية تملكهم.

محاكمة صاحب شركة ومهندس بتهمة عرض رشوة على معاون وزير الآثار

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة مالك شركة ومهندس، بتهمة عرض رشوة على معاون وزير الآثار للشئون الإسلامية، مقابل صرف مستحقات مالية لشركة المتهم الأول.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين هم "م. ي"، مالك شركة للمقاولات، و"أ. م "، مهندس تنفيذي بالشركة.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين بعرض رشوة على موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن عرضا على "م. ع"، معاون وزير الآثار لشئون الاثار الإسلامية، مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الأول لكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الموظف العام، الذي شهد أنه باختصاصه الوظيفي بالإشراف على مشروعات تطوير القاهرة التاريخية والبت في الطلبات المقدمة إليه من الشركات المتعاقدة على ترميم المبان الأثرية، وذلك بإحالتها إلى رئيس قطاع المشروعات بذات الجهة للبت فيها، مضيفًا أنه حضر إليه المتهم الثاني لتعاقد الشركة مع وزارة الآثار على ترميم عدد من المبان الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وعرض عليه عطايا على سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بالمشروع.​