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دكا توقف بنجلاديشيّا بتهمة الاتجار بالبشر

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أوقف في دكا، أول من أمس، مواطن بنجلاديشي بتهمة الاتجار بالبشر، على خلفية مقتل 30 مهاجرا في ليبيا، انتقاما لمقتل ليبي يشتبه بضلوعه في تهريب مهاجرين جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنت الشرطة.

وكانت حكومة الوفاق الليبي، التي تعترف بها الأمم المتحدة، أعلنت الأسبوع الماضي أنّ 30 مهاجرا «26 بنجلاديشيّا و4 أفارقة» قتلوا في بلدة مزدة -جنوب غرب العاصمة طرابلس- انتقاما لمقتل «أحد المشتبه بضلوعهم في عمليات الاتجار بالبشر»، على يد «مهاجرين غير شرعيين خلال عملية تهريبهم».


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