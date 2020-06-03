دكا توقف بنجلاديشيّا بتهمة الاتجار بالبشر

وكانت حكومة الوفاق الليبي، التي تعترف بها الأمم المتحدة، أعلنت الأسبوع الماضي أنّ 30 مهاجرا «26 بنجلاديشيّا و4 أفارقة» قتلوا في بلدة مزدة -جنوب غرب العاصمة طرابلس- انتقاما لمقتل «أحد المشتبه بضلوعهم في عمليات الاتجار بالبشر»، على يد «مهاجرين غير شرعيين خلال عملية تهريبهم».
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