القبض على 67 من عناصر بوكو حرام بنيجيريا

وقال رئيس شرطة المنطقة أولوبينجا أديانجو، في تصريحات، إن القوات تمكنت من تحرير 4 أشخاص من قبضة الجماعة، كانت اختطفتهم الأخيرة سابقا، إضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الذخيرة لديها.
وكانت السلطات النيجيرية تمكنت -الأسبوع الماضي- من تحرير 241 شخصا كانت جماعة «بوكو حرام» قد اختطفتهم شمال شرقي البلاد.
يذكر أن قوات الأمن النيجيرية قتلت أكثر من 350 إرهابيًا في عمليات أمنية بمختلف مناطق البلاد، خلال أبريل الماضي.
ومنذ 2009، أسفرت أعمال عنف نفذتها «بوكو حرام» عن مقتل أكثر من 20 ألفا، وتسببت في تشريد الملايين بنيجيريا.
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