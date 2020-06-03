معاش وزيرا لدفاع السودان

وأعلنت البعثة السودانية المكلفة بالمفاوضات في جوبا يومها -في بيان- أن وزير الدفاع توفي نتيجة «أزمة قلبية بينما كان يقوم بواجبه» في خدمة بلاده.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» عن إبراهيم قوله عقب أدائه اليمين الدستورية «سنعمل متكاتفين بكل جهد وهمة... لتحقيق أهداف الوثيقة الدستورية».
ومنذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، يحكم السودان مجلس سيادي من مدنيين وعسكريين وحكومة من المدنيين، لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات، وذلك بناء على اتفاق وقّعه العسكريون مع تحالف الحرية والتغيير، الذي قاد الاحتجاجات االشعبية التي استمرت أشهرا، وأدّت إلى إطاحة البشير.
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