وقالت وكالة الأناضول التي تديرها الدولة، إن 72 من المشتبه بهم اعتُقلوا في مداهمات متزامنة بـ35 مقاطعة في أنحاء تركيا، لعلاقتهم المزعومة بشبكة رجل الدين فتح الله غولن. وذكرت الوكالة أن الشرطة كانت تبحث عن 46 مشتبها بهم آخرين.
وقالت الوكالة إن 98 من المشتبه بهم، يعملون حاليا في الجيش، واثنين منهم من المدنيين.
وأضافت منذ الانقلاب، تم اعتقال حوالي 77000 شخص وتم فصل حوالي 130.000 آخرين، بمن فيهم الأفراد العسكريون، من وظائف الدولة.
ونفى غولين، الذي يعيش في بالولايات المتحدة، ضلوعه في محاولة الانقلاب التي أودت بحياة حوالي 250 شخصا، وإصابة حوالي 2000 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تسعى لاعتقال 118 عسكريا بتهمة الانقلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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