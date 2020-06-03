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الكاظمي يدعو لحماية المواطنين من داعش

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دعا رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، القوات العراقية إلى حماية ممتلكات المواطنين العامة والخاصة خلال ملاحقة تنظيم داعش، وذلك لتجفيف منابع الإرهاب في العملية التي انطلقت في محافظة كركوك لملاحقة فلول التنظيم.

أجرى الكاظمي فور وصوله إلى المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك اجتماعا مع القيادات العسكرية والأمنية للإطلاع على سير العمليات لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي في مناطق جنوب غربي كركوك والحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.


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