الكاظمي يدعو لحماية المواطنين من داعش

أجرى الكاظمي فور وصوله إلى المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك اجتماعا مع القيادات العسكرية والأمنية للإطلاع على سير العمليات لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي في مناطق جنوب غربي كركوك والحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.
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