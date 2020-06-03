شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. عدد المتعافين عالميا يتجاوز 3 ملايين حالة والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب إحصاء الموقع وصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 6 ملايين 473 ألفا و690 حالة ، بينما بلغت حصيلة الوفيات 381 ألفا 709 حالات.
وتأتي الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا من انتشار كورونا مسجلة أكثر من 108 آلاف وفاة ونحو مليون و881 ألف إصابة.
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