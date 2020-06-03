شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاجون»: نقل 1600 من قوات الجيش إلى واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء إنها نقلت نحو 1600 من قوات الجيش إلى منطقة العاصمة واشنطن وذلك بعد احتجاجات عنيفة في المدينة أثناء الليل على مدى أيام.

وقال جوناثان راث هوفمان المتحدث باسم البنتاجون في بيان إن القوات "في حالة تأهب قصوى" لكنها "لا تشارك في الدعم الدفاعي لعمليات السلطة المدنية".