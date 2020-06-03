ترامب: واشنطن كانت المكان الأكثر أماناً على الأرض الليلة الماضية

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن عاصمة بلاده واشنطن كانت المكان الأكثر أمانا في العالم الليلة الماضية في إشادة جديدة منه بالإجراءات التي اتخذها لفض الاحتجاجات.

وقال ترامب، في تغريدة مقتضبة نشرها عبر "تويتر": "كانت العاصمة واشنطن في الليلة الماضية المكان الأكثر أمانا في العالم".

ونشر ترامب هذه التغريدة في ظل اتهامات واسعة له، بأنه أمر شخصيا بتفريق المتظاهرين أمام البيت الأبيض رغم سلمية المظاهرات، وذلك أثناء إلقائه كلمة حول الاضطرابات الحالية في البلاد.

وأشاد ترامب باعتقال عدد من المحتجين خلال أعمال العنف في مختلف المدن الأمريكية، بينما تستمر الاحتجاجات في أكثر من 30 مدينة ضد عنصرية الشرطة على خلفية مقتل فلويد على يد الأمن.