اتفاق بين مادورو وغوايدو على مكافحة كورونا

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كراكاس: أعلنت الحكومة الفنزويلية والمعارضة الثلاثاء أنّ الرئيس نيكولاس مادورو اتّفق مع زعيم المعارضة خوان غوايدو على تنسيق الجهود لتوفير موارد مالية لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في بلدهما بدعم من منظمة الصحة للبلدان الأميركية. وجاء في وثيقة رسمية تلاها عبر التلفزيون الحكومي وزير الإعلام خورخي رودريغيز أنّ الطرفين اتفقا على التنسيق في ما بينهما لتأمين موارد مالية بدعم من منظمة الصحة للبلدان الأميركية لتعزيز قدرة فنزويلا على التصدّي لفيروس كورونا المستجدّ. وأكّد معسكر غوايدو التوصّل إلى هذا الاتفاق وكذلك فعلت منظمة الصحة للبلدان الأميركية. مواضيع قد تهمك :

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