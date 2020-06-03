شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ضوابط تنظم اندماج بنك مع آخر أو انقسامه لبنكين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، ومن المنتظر الموافقة عليه نهائيا الجلسات القادمة، ضوابط وشروط اندماج بنك في آخر أو الانقسام إلي بنكين. وفي هذا الصدد، نص مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، علي أنه الإجراءات التالية:

1 - يجوز، بموافقة مُسبقة من مجلس الإدارة، لأي بنك الاندماج في بنك آخر أو الاندماج معه لتكوين بنك جديد، أو الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

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2 - يجب مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنوك المندمجة أو المنقسمة، وتأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة بالجهاز المصرفي.

3 - يضع مجلس الإدارة القواعد التي يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة لأي من البنوك، وكذا القواعد المنظمة لإجراءات الدمج والاستحواذ والانقسام الخاصة بالبنوك وأسهمها.

4 - يترتب على الاندماج أو الانقسام إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنوك المندمجة أو المنقسمة بحسب الأحوال، وتُنشر قرارات الإلغاء والشطب في الوقائع المصرية وكذلك على الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنوك المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج أو الانقسام.