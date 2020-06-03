البنتاجون ينقل حوالي 1600 من قوات الجيش إلى منطقة واشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها نقلت نحو 160 من قوات الجيش إلى منطقة العاصمة واشنطن، في ردة فعل على الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها المدينة أثناء الليل على مدى أيام.
ونقلت وكالة "رويترز" عن جوناثان راث هوفمان المتحدث باسم البنتاجون، في بيان، إن القوات "في حالة تأهب قصوى" لكنها "لا تشارك في الدعم الدفاعي لعمليات السلطة المدنية".
وكان الرئيس دونالد ترامب هدد بإرسال الجيش لإنهاء الاحتجاجات المتصاعدة في الولايات المتحدة، ردًا على مقتل جورج فلويد الأمريكي ذو الأصول الإفريقية الذي قُتل أثناء اعتقاله من قبل الشرطة.
يأتي هذا بينما تحدى مئات المتظاهرين حظر التجوال المفروض خارج البيت الأبيض في واشنطن مجددًا.
وتجمع المتظاهرون أمام السياج الذي تم نصبه مؤخرًا ومنعهم من دخول حديقة خارج البيت الأبيض، حيث استخدمت القوات الاتحادية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم أمس للسماح للرئيس بالتقاط صورة أمام كنيسة.
وشهدت واشنطن على غرار مدن أخرى في الولايات المتحدة مظاهرات بعد مقلت فلويد في مينيابوليس الأسبوع الماضي.
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