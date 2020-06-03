اخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 49 إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11 ألفا و590 إصابة، حسبما نقلت وكالة يونهاب عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل 48 من الإصابات الجديدة في العاصمة سول وضواحيها، حسب المصدر نفسه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا