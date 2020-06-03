كوريا الجنوبية تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11 ألفا و590 إصابة، حسبما نقلت وكالة يونهاب عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وتم تسجيل 48 من الإصابات الجديدة في العاصمة سول وضواحيها، حسب المصدر نفسه.
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