أهالي قرية سنهور المدينة بكفرالشيخ يشيعون ضحية لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار: شيع أهالي قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق في كفرالشيخ، الثلاثاء، جنازة فني تحاليل من ضحايا فيروس كورونا المستجد. وصل جثمان ضحية كورونا إلى مسقط رأسه قرية سنهور المدينة، في سيارة إسعاف، عقب تغسيله وتكفينه بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم. وأدى أهالي القرية الذين تجمعوا بمحيط المقابر، انتظارًا لوصول الجثمان، صلاة الجنازة على روحه محافظين على مسافات التباعد بين المشيعين، وفقًا للإجراءات الاحترازية الخاصة للحد من فيروس كورونا المستجد.

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