ترامب: الإعلام زعم كذبا استخدام الغاز المسيل للدموع ضد "مثيري الشغب"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وسائل الإعلام "زعمت كذبا" أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع ضد "مثيري الشغب".

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "الإعلام زعم كذبا أن أعمال الشغب العنيفة كانت سلمية وأنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع ضد مثيري الشغب".

وكان ترامب قد اعتبر العاصمة الأمريكية واشنطن أكثر الأماكن أمنا على الأرض، رغم استمرار المظاهرات أمام البيت الأبيض.

وقال ترامب في تغريدة أخرى ليل الثلاثاء/الأربعاء: "واشنطن العاصمة كانت أكثر الأماكن أمنا على الأرض الليلة الماضية!".

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يأتي هذا بينما تحدى مئات المتظاهرين حظر التجوال المفروض خارج البيت الأبيض في واشنطن مجددا.

وردد المتظاهرون السلميون ، وعددهم أكبر بكثير ممن تجمعوا أمس ، هتافات مثل :"هذا ما تبدو عليه الديمقراطية" و"نحن لا نتحرك".

وتجمع المتظاهرون أمام السياج الذي تم نصبه مؤخرا ومنعهم من دخول حديقة خارج البيت الأبيض، حيث استخدمت القوات الاتحادية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم أمس للسماح للرئيس بالتقاط صورة أمام كنيسة.

وشهدت واشنطن، على غرار مدن أخرى في الولايات المتحدة، مظاهرات، بعد وفاة جورج فلويد، وهو رجل أعزل من أصول أفريقية، على يد شرطي في مينيابوليس الأسبوع الماضي.