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عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم يتخطى حاجز الثلاثة ملايين حالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
تخطى عدد المتعافين من فيروس حاجز الثلاثة ملايين شخص حول العالم ، وفقا لإحصاء أعده موقع وورلد ميترز المتتبع للحالة الوبائية لانتشار الفيروس حتى الساعة 0030 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

وبحسب إحصاء الموقع وصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 6 ملايين 473 ألفا و690 حالة ، بينما بلغت حصيلة الوفيات 381 ألفا 709 حالات.

وتأتي الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا من انتشار كورونا مسجلة أكثر من 108 آلاف وفاة ونحو مليون و881 ألف إصابة.

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