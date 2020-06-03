محاكمة أعضاء مجلس إدارة "دير أند ديل" لاختلاسهم 6ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة أعضاء مجلس إدارة شركة "دير أند ديل"، بتهمة اختلاس أموال من جهة عملهم.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم كل من "ع. ه"، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دير أند ديل، و "م. ا"، عضو مجلس إدارة شركة دير أند ديل، و"ل. م" أجنبى الجنسية، مدير تنفيذي لشركة دير أند ديل.

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وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول من العاملين بإحدى الشركات المساهمة، اختلس مبالغ وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغًا وقدره 3 ملايين و 20 ألف جنيه، والمملوكين لجهة عمله، والمسلمة إليه بسبب وظيفته، لإيداعهم بحساب الشركة فاحتسبها لنفسه بنية تملكه.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين جميعًا اختلسوا أموالاً وجدت بحيازتهم بسبب وظيفتهم، كونهم المخول لهم التعامل على حسابات الشركة البنكية مدعين أنها مرتبات العاملين بالشركة، بأن اختلسوا مبلغًا وقدره مليون و 265 ألف و 875 جنيهاً، والمملوكة لجهة عملهم والمسلمة إليهم بصفتهم الوظيفيه فاحتبسوها لأنفسهم بنية تملكهم.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمان الأول والثالثة اختلسا أموالاً وجدت في حيازتهما، بسبب وظيفتهما كونهما المخول لهما التعامل على حسابات الشركة البنكية، مدعيين أنها لتمويل خزينة الشركة، بأن اختلسا مبلغا وقدره مليون و 760 ألف و937 جنيهاً، والمملوكة لجهة عملهما والمسلمة إليهما بصفتهم الوظيفية فاحتبساها لنفسهما بنية تملكهم.