كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إعرف الشروط التي يجب توافرها للسفر إلى الدولة الأوروبية الخالية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت سلوفينا عدم وجود حالات لفيروس كورونا وسمعت للعديد من دول الجوار بالسفر إليها، لاصبح أول دولة أوروبية تتعافى بشكل كامل من فييروس كورونا، وإليك أبرز التعليمات والشروط لإستخراج فيزا السفر إلى سلوفينيا الدولة الأوروبية الناجية من فيروس كوفيد-19 المستجد.

المستندات التي لابد من توافرها:

1- يجب أن تكمل كل البيانات المطلوبة داخل طلب استمارة التأشيرة

2- مطلوب صورتين يتوفر فيهم عدد من الشروط

ان تتطابق مع صورة جواز السفر

توضيح الوجه كامل داخل الصورة

خلفية بيضاء

صورة مستخرجة حديثة

3- توافر شروط في جواز السفر

صالح لمدة 3 شهور عند تسليمه

ان يتوفر فيه صفحتين علي الاقل

4- يجب عليك معرفة تواريخ الحجز في الدخول والخروج من منطقة شينجن وخط سير الرحلة

5- لا يمكنك الدخول إلى سلوفينيا الا بعد شراء بوليصة تأمين صحي وهي تغطي للدولة تكاليف حدوث أي أزمة صحية طارئة في الرعاية الصحية للمستشفيات السولفينية.

والسفر مرة أخرى لبلدك الأصلي ويجب أن تتوافر في البوليصة عدة شروط



1- تغطي المصروفات التي تصل إلي 30.555 يورو. 1- تغطي المصروفات التي تصل إلي 30.555 يورو. 2-يجب أن تكون سارية في كل دول الشنجن

3-يجب شراءها قبل الحصول على التأشيرة

4-اذا رفضت التأشيرة تستطيع إلغائها مرة أخرى

5-دليل على مكان إقامتك طول مدة الإقامة في شنجن

6-لا تنسى اثبات الحالة المدنية شهادة الزواج-شهادة الميلاد-شهادات ميلاد الأطفال-شهادة وفاة الزوج

8-عليك أن تثبت توافر المال الكافي للحياة في دولة شنجن وتختلف من بلد لبلد

توجد طلبات خاصة لكل فئة مسافرة حسب نوعها

[٢‏٦ ٢٠،٤٣] S-h: اذا كنت موظف

تقدم الاورات التالية

1-عقد العمل

2-كشف حساب من البنك لآخر 6شهور

3-ورقة الاذن الخاص بالاجازة بتوقيع صاحب العمل

4-تملأ نموذج اقرارات ضريبة الدخل

5-حال عدم ملئ النموذج السابق ممكن تقدم شهادة ضريبة الدخل المخصومة من الراتب

[٢‏٦ ٢٠،٤٧] S-h:

اذا كنت رجل اعمال أو صاحب عمل

1-تقدم نسخة من الترخيص التجاري

2-كشف حساب بنكي لشركتك أو مصنعك

3-اقرار ضريبة الدخل اذا كنت طالب

1-اثبات القيد في مدرستك أو كليتك

2-شهادة عدم ممانعة من المدرسة أو الجامعة اذا كنت متقاعد Advertisements



بيانات المعاش لمدة 6 أشهر بيانات المعاش لمدة 6 أشهر لا تنسى إرفاق كل المستندات مع الطلب الموقع عليه وتسليمه للسفارة أو القنصلية السلوفينية في بلدك تأشيرة شنجن السياحية لسلوفينيا



1-خطاب الدعوة مع ذكر عنوان وهاتف أحد أفراد الأسرة أو الكفيل

2- كشف حساب بنكي خلال الستة أشهر الأخيرة

تأشيرة سلوفينيا التجارية

1-تحضر من الشركة التي ستزورها

خطاب الدعوة من الشركة التي ستزورها

عنوان مفصل للشركة 1-خطاب الدعوة مع ذكر عنوان وهاتف أحد أفراد الأسرة أو الكفيل2- كشف حساب بنكي خلال الستة أشهر الأخيرةتأشيرة سلوفينيا التجارية1-تحضر من الشركة التي ستزورهاخطاب الدعوة من الشركة التي ستزورهاعنوان مفصل للشركة تواريخ الزيارة اذا وجدت علاقة تجارية سابقة يجب تقديم أوراق لإثبات العلاقة 2- كشف حساب بنكي خلال الستة أشهر الأخيرة

3-شهادة من صاحب العمل تسمح لك بالسفر لأغراض تجارية 4-عقد تأسيس الشركة

والنظام الأساسي اصلية ومعتمدة

الرخصة التجارية

وثائق الملكية

5-يجب أن يذكر صاحب الشركة الداعي تغطية نفقات الزيارة في الطلب



تأشيرة سلوفينيا الطبية



1-شهادة طبيب أو مستشفي بها

تاريخ الموعد

تحديد الحالة الطبية

2-ايصال سداد الرسوم الطبية

تأشيرة سلوفينيا الثقافية أو الرياضية

1-خطاب الدعوة من السلطات وفيه

تفاصيل طبيعة الفعالية

الغرض من الزيارة

تغطية المصروفات

2-اسماء مقدمي الطلبات أفراد أو طاقم عمل ومدة الرحلة وخط سيرها