كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بوعزيزي أمريكا.. 5 معلومات عن جوروج فلويد الذي أشعل أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رجل أسود بسيط، لم يعرف عنه الشغب، قتل بسبب عنصرية شرطي أبيض عنصري، فادي ذلك إلى حدوث اضطرابات تكاد تودي بمستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشعلت مظاهرات كشفت الحقيقة الزائفة للولايات المتحدة الأمريكية.

جورج فلويد الذي عرف بالضخم الطيب هو مواطن أمريكي من أصل إفريقي ولد في بلدة فايتيفيل بولاية نورث كارولينا عام 1974، وتوفي عن عمر يناهز 46 من عمره.

ونشأ فلويد في ولاية تكساس حيث نشأ هناك، وانضم لمدرسة ياتيس في المرحلة الثانوية ولعب كرة السلة مع فريقها، حيث امتلك مواهب رياضية، وكان يزيد طول قامته عن ستة أقدام وهو لا يزال في سن المراهقة، ووصفه من عرفه خلال مراهقته بـ"العملاق اللطيف"، وبرع في لعبتين، كرة السلة وكرة القدم الأمريكية.

ونجح فلويد في تلك اللعبة حتى أصبح أحد نجوم فريق ياتيس الذين فازوا بنهائي بطولة الولاية في عام 1992.

ولعب جورج كرة السلة مع الصلة جامعة فلوريدا الجنوبية، ولم يكمل دراسته، بل عاد إلى هوستون وانضم لفريق الهيب هوب سكرود أب كليك.

تغيرت حياة فلويد مع وقفه أكثر من مرة بسبب السرقة وحيازة المخدرات وفي عام 2007 أدين بارتكاب سرقة تحت تهديد السلاح وسجن خمس سنوات.