كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تظاهرات في عدة مدن أمريكية احتجاجا على مقتل "جورج فلويد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت تظاهرات في عدة مدن أمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، احتجاجا على مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد.

وبدأت التظاهرات السلمية أمام البيت الأبيض قبيل دخول حظر التجول حيز التنفيذ، وعززت قوات مكافحة الشغب تعزز من انتشارها في محيط البيت الأبيض.

وانتشر عناصر من الجيش الأمريكي إلى جانب الحرس الوطني داخل حرم البيت الأبيض داخل حرم البيت الأبيض.

ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المحتجين في نيويورك بـ"الرعاع والفشلة"، داعيا سلطات المدينة إلى إشراك قوات الحرس الوطني للتعامل مع الاضطرابات. وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء: "نيويورك، استدعوا الحرس الوطني. الرعاع والفشلة يمزقون المدينة لأجزاء. تصرفوا سريعا! لا تكرروا نفس الخطأ المروع والقاتل الذي ارتكبتموه مع دور المسنين (خلال تفشي فيروس كورونا) !!!". وأضاف ترامب، في تغريدة أخرى: "نيويورك فرضت حظر التجوال في الساعة 11:00 مساء. ليس من المستغرب أنهم مزقوا المدينة لأجزاء. يجب فرضه في الساعة 7:00 مساء. استدعوا الحرس الوطني". وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل جورج فلويد، جراء عملية القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس يوم 25 مايو. Advertisements وذكرت شرطة نيويورك الأمريكية، الثلاثاء، أنها اعتقلت نحو 700 شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات الليلة الماضية، فيما قررت سلطات المدينة تمديد حظر التجول حتى نهاية الأسبوع ليستغرق من الساعة 20:00 إلى الساعة 05:00.