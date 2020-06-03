كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب: المحتجين في نيويورك "رعاع وفشلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوما حادا على المحتجين في نيويورك، واصفا بأنهم "الرعاع والفشلة"، داعيا سلطات المدينة إلى إشراك قوات الحرس الوطني للتعامل مع الاضطرابات.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء: "نيويورك، استدعوا الحرس الوطني. الرعاع والفشلة يمزقون المدينة لأجزاء. تصرفوا سريعا! لا تكرروا نفس الخطأ المروع والقاتل الذي ارتكبتموه مع دور المسنين (خلال تفشي فيروس كورونا) !!!".

وأضاف ترامب، في تغريدة أخرى: "نيويورك فرضت حظر التجوال في الساعة 11:00 مساء. ليس من المستغرب أنهم مزقوا المدينة لأجزاء. يجب فرضه في الساعة 7:00 مساء. استدعوا الحرس الوطني". وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، جراء عملية القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس يوم 25 مايو. ذكرت شرطة نيويورك الأمريكية، الثلاثاء، أنها اعتقلت نحو 700 شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات الليلة الماضية، فيما قررت سلطات المدينة تمديد حظر التجول حتى نهاية الأسبوع ليستغرق من الساعة 20:00 إلى الساعة 05:00.

ويذكر أن اعتقلت قوات الأمن بواشنطن، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 300 شخص لانتهاكهم حظر التجوال وأعمال الشغب والسطو خلال الليلة الماضية. Advertisements وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة مستمرة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية، أشعلها مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، جراء عملية القبض عليه بطريقة وحشية من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس يوم 25 مايو.