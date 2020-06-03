سبتة المحتلة تعود إلى تسجيل إصابات جديدة بـ”كوفيد19″ بعد أيام من استقرار الحالة الوبائية

عادت مدينة سبتة المحتلة من جديد إلى تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام من استقرار الحالة الوبائية، إذ ارتفع عدد الإصابات، إلى حدود اليوم الثلاثاء، إلى 214 حالة، بعد تسجيل 5 إصابات جديدة مؤكدة، خلال 24 ساعة الأخيرة، لا يزال منها 34 حالة موزعين على المستشفى، وداخل منازلهم.

وبحسب موقع “إلفارو”، فإن 30 مصابا يتابعون علاجهم في منازلهم، بينما يوجد 4 آخرين في المستشفى الجامعي في المدينة.

وأضاف الموقع ذاته أن عدد المتعافين من “كوفيد-19” بلغ 176 شخصا، فيما استقر عدد الوفيات في 4 حالات، منذ بداية الجائحة.

وأوضح الموقع نفسه أنه يجب على السكان اتباع الإجراءات الصحية، من أجل تجنب انتشار العدوى، من قبيل غسل اليدين مرات كثيرة بالماء، والصابون، أو بمحلول كحولي، وتغطية الفم عند السعال، واستعمال منديل ورقي.