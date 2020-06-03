إقالة وزير شؤون الرئاسة بمكتب سلفاكير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 - مها التلب-الخرطوم الأربعاء 2020/6/3 05:23 ص بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/6/3 05:23 ص بتوقيت أبوظبي

أقال رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، وزير شؤون الرئاسة مييك دينق ابيي، وعين وزير الخارجية الأسبق نيال دينق نيال خلفا له.

وأصدر سلفاكير قرارا، الثلاثاء، بإعفاء مييك دينق أبيي وزير شؤون الرئاسة من منصبه، وتكليف وزير الخارجية الأسبق نيال دينق نيال خلفا له. ووجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء، والحكم الاتحادي، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار . Advertisements وكان رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، أعلن تعيين دكتور رياك مشار نائب أول. وأصدر سلفاكير قرارات تعيين 3 نواب أخرين، هم جيمس واني ايقا، وتعبان دينق قاي، وأرملة الراحل جون قرنق، ربيكا نياندينق دمبيور، وظل منصب النائب الرابع شاغراً لخلافات داخل إحدى المجموعات . واعتمد تعيين توت قلواك مستشار للأمن القومي، ومييك دينق ايي، وزير شؤون الرئاسة، ويعتبر هما الشخصان الذين احتفظا بمنصبيهما.

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