استطلاع يكشف تعاطف الأمريكيين مع احتجاجات "فلويد"

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، أن معظم الأمريكيين يتعاطفون مع احتجاجات تعم البلاد رفضا لوفاة رجل صاحب بشرة سماء بعدما جثم شرطي بركبته على رقبته، ويرفضون رد فعل الرئيس دونالد ترامب.



وأجري الاستطلاع، الاثنين والثلاثاء، وتوصل إلى أن 64 % من الأمريكيين "يتعاطفون مع من يخرجون للتظاهر في الوقت الحالي"، فيما قالت نسبة 27 % منهم إنها لا تشعر بالتعاطف مع المحتجين، و9% إنهم غير متأكدين.

وسلط الاستطلاع الضوء على المخاطر السياسية أمام ترامب الذي اتبع نهجا حازما إزاء الاحتجاجات، وهدد بنشر الجيش الأمريكي لإخماد العنف، وسينافس الرئيس الجمهوري جو بايدن مرشح الديمقراطيين المفترض في انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال أكثر من 55 % من الأمريكيين إنهم لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع الاحتجاجات بما في ذلك 40 بالمئة قالوا إنهم يرفضون ذلك "بشدة".

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وكان استطلاع منفصل أجرته رويترز توصل إلى اتساع فارق تفوق بايدن على ترامب وسط الناخبين المسجلة أسماؤهم إلى عشر نقاط مئوية، وهو أكبر هامش يُسجل منذ أن أصبح بايدن المرشح المفترض للحزب الديمقراطي في مطلع أبريل/ نيسان.

وقال 47 % من الناخبين المسجلين إنهم يعتزمون دعم بايدن في انتخابات الرئاسة فيما عبر 37 % عن تفضيلهم لترامب، وتعهد بايدن بأنه لن يؤجج نيران الكراهية، وذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء وتطرق فيها إلى الاضطرابات.

وأُجري استطلاع رويترز بخصوص الاحتجاجات عبر الإنترنت وباللغة الإنجليزية على مستوى الولايات المتحدة بمشاركة 1004 أمريكيين، ويبلغ هامش الخطأ فيه أربع نقاط مئوية بالزيادة أو النقصان.

وأجرت رويترز الاستطلاع الآخر بخصوص انتخابات الرئاسة الأمريكية بمشاركة 1113 أمريكيا بالغا وبلغ هامش الخطأ فيه ثلاث نقاط مئوية بالزيادة أو النقصان.