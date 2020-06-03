جو بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية بنسلفانيا المزيد

الخليج 365الأربعاء 2020/6/3 04:37 ص بتوقيت أبوظبي
فاز جو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، فى الانتخابات التمهيدية للحزب بولايتي رود آيلاند، وبنسلفانيا.
وفي وقت سابق، انتقد بايدن، الرئيس الأمريكي الحالي، قائلا إنه "ترامب" يؤجج الانقسامات، ويحول البلاد إلى "ساحة معركة تمزقها مسببات الاستياء القديمة والمخاوف الجديدة".
وتعهد بايدن في خطاب ألقاه في فيلادلفيا، المدينة التي شهدت احتجاجات وعنفا متواصلا، أنه إذا تم انتخابه رئيسا، فسوف يفعّل إصلاحات الحقوق المدنية، مضيفا:" لن أتاجر في الخوف والانقسام، لن أذكي نيران الكراهية".
ولدى اقتراب الانتخابات، يأتي ترامب متأخرا فى بعض الاستطلاعات الوطنية، إلا أن محللين حذروا من الإفراط في تفسير الأرقام في هذه المرحلة.
ويحظى جو بايدن الذي كان نائبا للرئيس على مدى ثماني سنوات في عهد باراك أوباما، بشعبية واسعة بين الأمريكيين ذوي البشرة السمراء الذين تعتبر أصواتهم أساسية لأي ديموقراطي يأمل في الفوز بالرئاسة.
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