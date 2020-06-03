شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن عن اختبارات ناجحة للقاح محتمل ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، عن تنفيذ اختبارات ناجحة للقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد في أحد مراكزها للأبحاث العلمية على القرود والفئران.
وأوضح مدير المعهد المركزي الـ48 للأبحاث العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية، سيرغي بوريسيفيتش، في حديث لصحيفة “كراسنايا زفيزدا”، أن فريق العلماء في هذا المركز أنجز تجارب ناجحة، في إطار مرحلة الاختبارات غير السريرية، للقاح محتمل ضد الفيروس على القرود الهامستر.
وقال بوريسيفيتش: إنه “تم خلال إجراء التجارب عرض وإثبات أمن المصل وفعالية قدراته على الحماية”.
وتابع مدير المعهد أنه تم اختيار 50 شخصا لإجراء الاختبارات السريرية لهذا اللقاح من المتطوعين العسكريين، موضحا أن العينة تشمل 45 رجلا و5 نساء تتراوح أعمارهم من 25 إلى 50 عاما، وكلهم في حالة صحية جيدة ولا يعانون من عادات مضرة.
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