شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار قادم من بحر العرب يهدد حياة 18 مليون مواطن هندي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
يتوقع خبراء الطقس والأرصاد أن تتعرض مدينة بومباي الهدنية لإعصار “نيسارغا”، القادم من بحر العرب يحمل رياحا شديدة وفيضانات تهدد حياة الملاين من البشر.
وتتراوح سرعة الرياح في إعصار “نيسارغا” من 119 إلى 165 كيلومترًا في الساعة، وهو رابع أقوى فئة على المقياس المحلي، وسط مخاوف بشأن مدى استعداد مدينة بومباي لمواجهة الإعصار والأضرار التي قد يتسبب فيها.
وبحسب توقّعات الأرصاد الجوية سيضرب الإعصار “نيسارغا” بعد ظهر الأربعاء، السواحل الغربية قرب بومباي، المدينة الساحلية التي يقطنها 18.4 مليون نسمة.
وأرسلت السلطات الهندية عناصر القوة الوطنية للاستجابة للكوارث إلى ولاية ماهاراشترا؛ حيث تقع مومباي، وولاية غوجارات القريبة.
وطالبت بإخلاء سكان الأحياء الفقيرة العشوائية في مومباي، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا تم إنشاء ملاجئ، وتم نقل نحو 150 مريضًا بفيروس كورونا المستجد من مستشفى بالقرب من شاطئ المدينة.
ويأتي الإعصار بعد أسبوعين فقط من مرور الإعصار “أمفان” عبر خليج البنغال على الساحل الشرقي للهند وولاية غرب البنغال، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص في الهند وبنغلاديش المجاورة.
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