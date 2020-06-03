شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لوفيات «كورونا» في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء اليوم الثلاثاء إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ رقما قياسيا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت 28936 إصابة جديدة بالفيروس و1262 وفاة ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 555383 والوفيات إلى 31199.

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