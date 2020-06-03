شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البوركيني يقرر رفع حظر التجول والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس البوركيني روك مارك كريستيان كابوري أمس، عن رفع حظر التجول داخل البلاد بداية من اليوم، بعد فرضه لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد منذ يوم 21 مارس الماضي. يذكر أن بوركينافاسو سجلت 847 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و 719 حالة شفاء و53 حالة وفاة.

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