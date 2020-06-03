شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصابي كورونا في الكونغو إلى 611 والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزيرة الصحة والسكان الكونغولية جاكلين ليديا ميكولو أمس أن الكونغو سجلت 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مما رفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بـالوباء إلى 611 مصابًا.
وأضافت أنه تم تسجيل 179 حالة شفاء و 20 حالة وفاة منذ انتشار هذا الوباء في شهر مارس الماضي داخل البلاد.
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