شكرا لقرائتكم خبر عن معارض إيراني: سفارات الملالي بؤر للإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

قال نائب رئيس ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة «علي رضا جعفر زادة»: إن سفارات النظام الإيراني هي بؤر للتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية في أغلب دول العالم خصوصا في أوروبا والولايات المتحدة. مؤكدا تعرض رموز المعارضة وأعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لمحاولة الاغتيال عن طريق دبلوماسيين إيرانيين.

وأشار زادة في تصريحات تليفزيونية إلى احتجاز دبلوماسي إيراني في العاصمة البلجيكية بروكسل وطرد ستة دبلوماسيين إيرانيين من دول أوروبية أخرى خططوا لتصفية عدد من رموز المعارضة الإيرانية، كما تم اعتقال عدد من الإيرانيين في العاصمة الأمريكية واشنطن لتورطهم في أنشطة تجسس ضد المعارضين، لافتا إلى أنه كان من الذين تم التجسس عليهم.

وأوضح زادة أن المتهمين اعترفوا في المحكمة بأنهم يتجسسون لصالح النظام الإيراني في إطار عملية القتل لبعض الأشخاص المرتبطين بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن.

وأضاف المعارض الإيراني: مستهدفون من النظام الإيراني لأننا سعينا لعرقلة برامجه النووية وعملياته الإرهابية، كما أن حركتنا لعبت دورا جادا في الاحتجاجات داخل إيران.

وبشأن دور البعثات الدبلوماسية الإيرانية في الاغتيالات قال زادة: وزارة الخارجية شاركت في هذه المخططات لأنها جزء من إرهاب النظام، وجواد ظريف وجميع الوزراء السابقين متورطون في هذه العمليات الإرهابية.

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من جانب آخر، أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا الوفيات جراء «كورونا» حتى «الإثنين» تجاوز 48500 شخص في 324 مدينة إيرانية، مشيرة إلى أن عدد الوفيات في العاصمة طهران تجاوز 10200 شخص وفي خوزستان 3690 وفي سيستان وبلوجستان 1520 وفي لرستان 1510 وفي كرمانشاه 1115 وفي كرمان 565 وفي كهكيلويه وبوير أحمد 295 وفي هرمزكان 230 شخصا.

وقال محافظ طهران: يجب ألا نقدم تأكيدات كاذبة للناس حول هذا المرض، لدينا حوالي 1400 شخص في المستشفى، أكثر من 600 منهم في حالة حرجة.

وحذر رئيس لجنة مكافحة كورونا في العاصمة من أن خطر «كورونا» لم تتم إزالته بالكامل من البلاد، بما في ذلك محافظة طهران.

وفي خوزستان، أعلن المتحدث باسم جامعة الأحواز للعلوم الطبية أن عدد المصابين 14647 وعدد المتوفين 565.

وفي لرستان، قال المدير العام للدفاع السلبي في المحافظة: لسوء الحظ، وصلت لرستان إلى حافة الأزمة من حيث انتشار الفيروس. وقال نائب مدير جامعة العلوم الطبية بالمحافظة: معظم مدننا ليست في حالة جيدة، مركز المحافظة ومدن أخرى في حالة حمراء.