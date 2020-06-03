شكرا لقرائتكم خبر عن إرسال المرتزقة إلى ليبيا يتم بضغط وتهديد الاستخبارات التركية والان نبدء بالتفاصيل

قال موقع أحوال التركي، إن إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا يتم تحت ضغوطات كبيرة من الاستخبارت التركية، وتشهد عمليات نقل المقاتلين السوريين نحو ليبيا، في الآونة الأخيرة، تحولاً من ترغيب إلى ترهيب، إذ باتت عملية الذهاب لهناك تتم تحت ضغط تركي كبير على قيادات فصائل الجيش الوطني السوري لإرسال مقاتلين نحو ليبيا، بعد أن كان المرتزقة سابقاً يتسابقون للذهاب إلى ليبيا؛ طمعاً بالمغريات التي قدمتها تركيا بداية الأمر، ليتحول الأمر إلى ضغوطات كبيرة وتهديدات من قبل الاستخبارات التركية لقيادات الفصائل بشأن إرسال مقاتلين وإلا ستكون النتيجة، فتح ملفات تتعلق بفضائح لقادة تلك الفصائل.

وقف التجنيد

وجدّد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مطالبه للمجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف عملية تجنيد السوريين، وتحويلهم لمرتزقة من قبل الحكومة التركية وإرسالهم للقتال في ليبيا.

وأعدّ المرصد السوري، الذي يتخذ من بريطانيا مقرّاً له، تقريراً شاملاً حول ذلك نشره على منصّته الإلكترونية بعنوان «المرتزقة السوريون في ليبيا... من الإذعان إلى العصيان هل كشف المقاتلون السوريون خداع الحكومة التركية لهم وتحقيق مصالحها في ليبيا؟»

وجاء في التقرير، أنّه وبعد أن قامت الحكومة التركية بتجنيد مجموعات كبيرة من العناصر المسلحة المنتمية في أغلبها لعدة فصائل وتنظيمات هي (الجيش الوطني الذي تحكمه تركيا، وعناصر من تنظيم داعش، وهيئة تحرير الشام «القاعدة» بالإضافة لمقاتلين جهاديين آخرين) وإرسالهم للقتال في ليبيا منذ عدّة أشهر، سادت حالة من الفوضى والعصيان في صفوف المرتزقة السوريين المرسلين إلى هناك، لا سيّما في ظل الأوضاع الصعبة لهم، وعدم إيفاء تركيا بالمغريات التي ادعت تقديمها في البداية، فضلاً عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين منهم، على يد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغت حصيلة قتلى مرتزقة الحكومة التركية 339 من المقاتلين السوريين، بينهم 20 طفلا دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

وينتمي القتلى لفصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه، بالإضافة لوجود قتلى من الجهاديين الأجانب غالبيتهم من جنسيات شمال إفريقية.

وكشف المرصد السوري أن الأعداد الحالية للمرتزقة الذين تم إرسالهم من قبل تركيا إلى ليبيا تقدر بنحو 11.200 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2300 يستعدون للانتقال بدورهم للمشاركة في الحرب الليبية.

كما أرسلت القوات المسلحة التركية على الأقل 50 مدرباً عسكرياً تابعين للشركة الأمنية التركية الخاصة “سادات” إلى طرابلس، من أجل تدريب الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الليبية.

تجنيد المرتزقة

رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إنّه يُمكن تفسير لجوء حكومة أنقرة إلى تجنيد مرتزقة سوريين وإرسالهم إلى طرابلس؛ بسبب التخوف من تعرّض نظام أردوغان لمزيد من الانتقادات وانخفاض شعبيته بالداخل بسبب استهلاك القوى العسكرية والمقاتلين الأتراك في عمليات خارجية لا طائل من ورائها، وتكبد مزيد من الخسائر على غرار ما حدث إبان مقتل الجنود الأتراك في سوريا.

وعدم رغبة النظام التركي في التضحية بمزيد من الكوادر العسكرية التركية في معركة مجهولة الملامح، وغير مضمونة المكاسب نظرًا لتعقد الأوضاع في الأراضي الليبية وكثرة المتنافسين وتشابك مصالحهم وتضاربها.

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وتحقيق أكبر قدر من الأهداف والمكاسب في ليبيا، لا سيما من خلال دعم حكومة الوفاق في مواجهة حفتر والضغط على بعض القوى الإقليمية وتهديد أمنها، إضافة إلى تأمين حصة تركيا من الثروات الليبية كالنفط وغاز شرق المتوسط بأقل تكاليف بشرية ومادية ممكنة.

والتخلص من العناصر المسلحة التي تعيث فساداً في الريف الحلبي، بالإضافة للتخلص من الجهاديين والجماعات المصنفة على لائحة الإرهاب في المناطق المتاخمة تطبيقاً لاتفاق «بوتين – أردوغان» ولضمان أمن واستقرار الدولة التركية، وضمان توغلها في مزيد من مناطق الشمال السوري.

واستغلال وجود الفصائل التركمانية السورية التي تدربها وتديرها تركيا وهم الأكثر ولاءً وانصياعًا للنظام التركي للروابط القومية المشتركة؛ مما سهل عملية التجنيد لكثير من المرتزقة السوريين خاصة من تلك الفصائل.

- اللجوء لتجنيد المرتزقة كمحاولة للتنصل والإعفاء من المسؤولية الدولية.

- تحويل ليبيا لحقل تجارب للأسلحة التركية وتسويق هذه الأسلحة في شمال إفريقيا.

عصيان وتمرّد

ظهرت مؤخرًا حالة من العصيان والتمرد بين جماعات المرتزقة وتصاعد الرفض لعمليات التجنيد بين السوريين لأسباب عدّة:

الخسائر الفادحة التي تكبدها عناصر المرتزقة في محاور القتال في مواجهة الجيش الوطني الليبي، وقد كشف أحد المرتزقة أنه تم وضعهم في مقرات قريبة من تمركز الجيش الوطني ومرمى نيرانه.

وعدم صرف مستحقاتهم المالية بالرغم من الوعود التركية لهم بصرفها على أكمل وجه وبشكل دوري مقابل قتالهم في ليبيا وإبرام العقود معهم، إلا أن الجانب التركي تقاعس عن تنفيذ ما وعد به، فقد دفعت تركيا راتب شهر واحد فقط للمرتزقة. وذكر مقاتل منتم للمرتزقة السوريين بطرابلس أن الرواتب كانت بحدود 566 دولارًا فقط، ومن لديه واسطة يحصل على 849 دولارا، كما أن شركة «سادات» المكلفة بالإشراف العام على وضع المقاتلين السوريين في ليبيا وتسليم رواتبهم لم تحصل على مستحقاتها من حكومة الوفاق، مما يثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن مصير المستحقات المالية للمرتزقة.

واكتشافهم عملية الخداع التركي التي تعرضوا لها وقت تجنيدهم في سوريا والأكاذيب التي اختلقها الجانب التركي لإقناعهم، بما في ذلك زعم مواجهة القوات الروسية في ليبيا والثأر منها، وكذا القتال بجانب القوات التركية، وفي تسجيل صوتي لأحد المقاتلين هناك، تحدث عن ندم الجميع من القدوم إلى ليبيا وبأنهم تورطوا بذلك، داعين الراغبين بالذهاب إلى ليبيا بأن يتراجعوا عن قرارهم لأن الوضع ليس جيدا إطلاقاً «الأتراك تخلفوا عن دفع مستحقات المقاتلين البالغة 2000 دولار أمريكي للشهر الواحد».

وقف هجرتهم غير الشرعية لشمال المتوسط، حيث شعر المرتزقة بخيبة أمل فيما يرتبط باستمرار هجرتهم سرًا عبر السواحل الليبية لأوروبا لاسيما مع تسلل ما يقرب من 150 مقاتلاً إلى الأراضي الإيطالية في يناير 2020، نظرًا لتفشي جائحة كورونا.