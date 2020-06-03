شكرا لقرائتكم بعد دخولها العناية المركزة.. رجاء الجداوي تفقد الوعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مصدر طبي مصري بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي في الإسماعيلية، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، عن تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي وفقدانها للوعي، بعد دخولها العناية المركزة بعد إصابتها بفيروس كورونا. وفق مواقع إخبارية محلية.

فيما أكد مدير الشؤون الصحية بالإسماعيلية سعيد السقعان أن الفنانة الكبيرة تعرضت لمضاعفات صحية أدت إلى وضعها على جهاز "تنفس لا تدخلي".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"على فضائية "إم بي سي مصر"، أن حالة الجداوي غير مستقرة متمنيًا من الجميع الدعاء لها بالشفاء.

Advertisements

كان مصدر طبي من داخل مستشفى العزل قال لـ"العربية.نت" إن الجداوي شعرت فجر الثلاثاء بضيق شديد في التنفس مع ارتفاع درجة حرارتها وصداع ودوخة، وتبين أن نسبة الأوكسجين في الدم أقل من 90%؜، مضيفاً أن الأمر استلزم نقلها للعناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس.

يذكر أن ابنة الجداوي الوحيدة، أميرة حسن مختار، كانت قد ذكرت مساء الاثنين أن والدتها تعاني من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها المستشفى، مشيرة إلى استمرار التأرجح في درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض باستمرار.

في سياق متصل كشفت نتيجة أول تحاليل خاصة بالفنانة بعد مرور عدة أيام على نقلها إلى المستشفى إيجابية العينة واستمرار تواجد الفيروس.

وكانت الجداوي قد شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.