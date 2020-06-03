"الصناعات التحويلية" المُساهم الأكبر فى الناتج المحلى الإجمالى بـ666 مليار جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصدر قطاع الصناعات التحويلية ومُنتجات البترول الوزن النسبى للقطاعات الاقتصادية التى تساهم فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة، وذلك فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، حيث تصل أهميتها النسبية إلى 16.6% من الناتج المحلى الإجمالى وذلك بقيمة 666.8 مليار جنيه، ويليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.7%، ثم الزراعة بنسبة 11.3%، واستخراجات البترول والغاز الطبيعى والاستخراجات الأخرى بنسبة 10.3% من الناتج المحلى الإجمالى. ونستعرض فيما يلى مساهمة القطاعات الاقتصادية المُختلفة فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة بحسب النشاط الاقتصادى خلال العام المالى 2020/2021: الصناعات التحويلية ومُنتجات البترول الصناعات التحويلية ومُنتجات البترول القيمة 666.8 مليار جنيه التوزيع النسبى 16.6% تجارة الجملة والتجزأة تجارة الجملة والتجزأة القيمة 550.9 مليار جنيه التوزيع النسبى 13.7% الزراعة والغابات والصيد الزراعة والغابات والصيد القيمة 455 مليار جنيه التوزيع النسبى 11.3% الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعى وأخرى) الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعى وأخرى) القيمة 413.4 مليار جنيه التوزيع النسبى 10.3% الحكومة العامة الحكومة العامة القيمة 339.5 مليار جنيه التوزيع النسبى 8.3% الملكية العقارية الملكية العقارية القيمة 294.3 مليار جنيه التوزيع النسبى 7.2% التشييد والبناء التشييد والبناء القيمة 269.4 مليار جنيه التوزيع النسبى 6.7% النقل والتخزين النقل والتخزين القيمة 185.6 مليار جنيه التوزيع النسبى 4.6% البنوك البنوك القيمة 153.1 مليار جنيه التوزيع النسبى 3.8% الاتصالات الاتصالات القيمة 127.1 مليار جنيه التوزيع النسبى 3.2% Advertisements خدمات الأعمال خدمات الأعمال القيمة 118.9 مليار جنيه التوزيع النسبى 3% خدمات الصحة خدمات الصحة القيمة 93 مليار جنيه التوزيع النسبى 2.3% قناة السويس قناة السويس القيمة 80.2 مليار جنيه التوزيع النسبى 2% خدمات التعليم خدمات التعليم القيمة 75.1 مليار جنيه التوزيع النسبى 1.9% الكهرباء الكهرباء القيمة 64.3 مليار جنيه التوزيع النسبى 1.6% المطاعم والفنادق المطاعم والفنادق القيمة 36.2 مليار جنيه التوزيع النسبى 0.9% الخدمات الأخرى الخدمات الأخرى القيمة 35.2 مليار جنيه التوزيع النسبى 0.9% التأمينات الاجتماعية والتأمين التأمينات الاجتماعية والتأمين القيمة 30.4 مليار جنيه التوزيع النسبى 0.8% المياه والصرف وإعادة التدوير المياه والصرف وإعادة التدوير القيمة 23.7 مليار جنيه التوزيع النسبى 0.6% المعلومات المعلومات القيمة 11.9 مليار جنيه التوزيع النسبى 0.3% الإجمالى الإجمالى القيمة 4 تريليونات و23 مليار جنيه التوزيع النسبى 100%

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