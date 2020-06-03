شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى بعرض المتهمين على النيابة والمحاكم عبر الـ "فيديو كونفرانس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد الغول باقتراح برغبة للدكتور على عبد العال، بشأن عقد اجتماعات للقضاة ووكلاء النيابة عن طريق الفيديو كونفراس بالمتهمين، مُوضحا أنه كانت قد أعلنت وزارة العدل تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وبالتالى إجازة للقضاة ووكلاء النيابة.

وتابع الغول: "ولكن بسبب الظروف الراهنة تتضرر الآلاف من المواطنيين المحبوسين حبس احتياطى على ذمة قضايا وينتظرون النطق بتجديد الحبس أو الافراج عنهم حسب المدة المحددة لهم".

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وأضاف: "لذلك نقترح عقد اجتماعات للقضاة ووكلاء النيابة عن طريق الفيديو كونفرانس والمتهمين فى المحبس لسرعة إتخاذ الإجراءات سواء بالحبس اوالافراج عنهم، وإعطاء الحقوق كاملة لهم، وذلك حماية لأبناء مصر من القضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة، وأيضآ المتهمين".

كما اقترح النائب استمرار نفس الإجراءات بعد انتهاء الأزمة الراهنة توفيرا لملايين الجنيهات التى تتكبدها وزارة الداخلية فى نقل المتهميين من محبسهم إلى المحاكم المختلفة وتوفيرآ للجهود الأمنية فى نقل المتهمين، خلال العطلة القضائية للقضاه التى تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي فى آخر سبتمبر.