فى 9 نقاط.. ماذا حقق "القومى لأسر الشهداء" خلال عامين فى برنامج الرعاية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، على موازنة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين للعام 2020/2021، والتى قدرت بـ56 مليونا و20 ألف جنيه مقابل 33 مليونا و196 ألف جنيه العام المالى الجارى، وذلك بزيادة قدرها 22.824 مليون جنيه. ولكن ماذا حقق المجلس القومى للشهداء فى برامج رعاية أسر الشهداء والمصابين خلال العاميين الماضين؟: ولكن ماذا حقق المجلس القومى للشهداء فى برامج رعاية أسر الشهداء والمصابين خلال العاميين الماضين؟: 1- التعاقد مع مستشفيات كبري في مختلف المحافظات. 2- إنشاء 3 عيادات طبية متخصصة. 3- إنشاء صالة للعلاج الطبيعي والتأهيل لمصابي العجز الكلي. 4- شراء سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة لنقل الحالات المرضية الحرجة. Advertisements 5- التوسع في إفتتاح مكاتب إقليمية داخل المحافظات بالتنسيق مع المحافظين. 6- تشكيل لجان متابعة مع الوزارات المختلفة لحل مشكلات أسر الشهداء والمصابين. 7- تنظيم رحلات حج وعمرة ورحلات سياحية وترفيهية للأماكن الأثرية والسياحية. 8- إنشاء قاعة للتأهيل النفسي بالاستعانة بنخبة متخصصة في مجال الطب النفسي. 9- تطوير المقر الخدمي للمجلس وتحديث الخدمات المقدمة.

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