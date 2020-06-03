شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: أردوغان يستميت فى سوريا وليبيا وتونس لإنقاذ التنظيم الدولى للإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، من التحركات التى يقوم بها أردوغان سواء على الساحة الليبية أو السورية، قائلاً: إن الهدف الأساسى لأردوغان هو العمل على إنقاذ التنظيم الدولى للإخوان الإرهابيين والتواصل معهم عبر راشد الغنوشى فى تونس، لمد الصلات واستعادة قواعدهم ونفوذهم.

ولفت النائب عاطف ناصر، فى بيان له، أن ما يهم أردوغان ليس مصلحة تركيا ولا الشعب التركى، ولكن يهمه بالأساس مصلحة جماعة الإخوان الإرهابية وحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا.

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وأوضح عاطف ناصر، أن الجماعة الإرهابية لا تعترف بالأوطان، مؤكدًا أن كل تحركات أردوغان ومؤامراته الهدف منها إنقاذ الجماعة وتنظيمها الدولى وخصوصًا بعد النكسات التى تعرضت لها سواء في مصر أو تونس ذاتها أو غيرها من البلاد العربية التى تأكدت فيها الشعوب العربية من المخطط الخبيث للجماعة وأهدافها فوقفت لها بالمرصاد.

كما أشار النائب البرلمانى إلى قيام قادة الجماعة الإخوانية المتطرفة أخيرًا بالاحتفاء بأردوغان الإرهابى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، رغم سجله الدموى وتردى اقتصاد تركيا وانهياره إن صح الوصف.