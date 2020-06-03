خروج 4 متعافين جدد من كورونا بمستشفى العديسات بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

غادر مستشفى العديسات للأطفال المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا في محافظة الأقصر، مساء الثلاثاء، 4 متعافين جدد من فيروس كورونا، كانت حالاتهم حرجة.

وقال بيان للمستشفى إن المتعافين الأربعة جاءت نتائج تحاليلهم سلبية للمرة الثانية على التوالي، مشيرًا إلى أنهم عادوا إلى منازلهم وحياتهم الطبيعية.

وتضم محافظة الأقصر 3 مستشفيات لعزل مصابي فيروس كورونا هي: إسنا التخصصي والعديسات للأطفال ونزل الشباب بالطود جنوبي المحافظة.​