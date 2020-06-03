اقتراح برلماني باستبدال امتحانات 3 مواد لطلاب الشهادات الأجنبية بأبحاث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن استبدال امتحانات "اللغة العربية والتربية الوطنية والدينية"، لطلبة الشهادات الأجنبية بالأبحاث، أسوة بسنوات النقل.

وأوضحت عبد الحليم، في اقتراحها، أن هذه المواد بالنسبة لطلبة الشهادات الأجنبية مثل IGCSE و SAT وغيرها، المعادلة للثانوية العامة المصرية، مجرد مواد نجاح ورسوب فقط ودرجاتها لن تُضاف للمجموع، فضلا عن أنه تم استبدالها بأبحاث لطلاب سنوات النقل في المراحل المختلفة، فضلا عن أنه سيكون هناك مردود إيجابي بهذه الخطوة.

وتابعت: "ولعل أهم تلك الإيجابيات هي توفير آلاف الأماكن وعبء الرقابة والإشراف على لجان امتحانات الثانوية العامة في كل محافظة، نظراً لأن عدد طلاب الشهادات الأجنبية في مصر ليس بالقليل، وبالتالي توجيه التركيز والاهتمام لطلبة الثانوية العامة المصرية الذين هم أصحاب الاستفادة الحقيقية من هذه الإمتحانات لأنها تؤثر في مجموعهم الإجمالي.

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وأكدت أن هذا يساهم في توفير مبالغ كبيرة ومستلزمات طبية ستوجه لتعقيم لجان امتحانات طلاب الشهادات الأجنبية، بالإضافة إلي توفير المصاريف المعتادة في مثل هذه الامتحانات، وتقليل العبء على المراقبين وانتقالاتهم في مثل هذه الظروف.

ولفتت إلى أن هذا سيساهم في تقليل الاختلاط لتقليل الإصابات بالفيروس بين الطلاب والمراقبين نظراً لكبر عدد طلاب الشهادات الأجنبية، وتقليل المجهود على المصححين وتوفير جهدهم.

وأضافت أن إلغاء امتحانات هذه المواد سيساعد الوزارة في توفير أماكن باللجان وأموالاً ومستلزمات طبية وطاقة وجهد إداري يمكن استغلاله في امتحانات الثانوية العامة المصرية.

واقترحت استبدال امتحانات تلك المواد لطلاب الشهادات الأجنبية بعمل أبحاث أسوة بسنوات النقل.