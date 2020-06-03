اليوم.. محاكمة متهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم "خ. ا"، لاتهامه بضرب مواطن بحلوان والتسبب في إحداث عاهة مستديمة له.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وعصام يحيى يماني، ووليد محمد صيرة، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وهاني حمودة.
وأسندت النيابة للمتهم، "خ. ا"، تهمة ضرب المجني عليه "م. م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية، وأعد سلاح أبيض "مطواه" لذلك الغرض، وتقابل
معه وما أن ظفر به حتى كال له ضربة بذلك السلاح في عينه اليسرى، والتي نشاء عنها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة
مستديمة.
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