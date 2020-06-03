خروج 5 متعافين جدد من كورونا بمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مستشفى النيل للتأمين الصحي في شبرا الخيمة، والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ضمن 11 مستشفى بالقليوبية، أعلنت عنها وزارة الصحة، عن تعافي وخروج 5 حالات جديدة، بعد سلبية نتائجها.

أوضح مدير المستشفى عيد العطار، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن الحالات التي تماثلت للشفاء يتم عمل مسحتين لهم على مدار يوميين متتاليين، للتأكد من تعافيهم بعد إثبات سلبية العينات.

وأشار إلى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يُجرى عمل مسحات لهم يوميًا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقًا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.​ش