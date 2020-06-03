ترامب: سنصنّف جماعة "أنتيفا" المناهضة للفاشية كمنظمةٍ إرهابيّة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، إن حكومته ستصنف جماعة "أنتيفا" المناهضة للفاشية كمنظمة إرهابية، ويأتي إعلان ترامب الذي ورد على "تويتر" إثر الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد وفاة الرجل الأسود جورج فلويد على يد شرطي أمريكي.

وقد أظهر مقطع فيديو رجلا أسود يحاول التنفس بينما كان شرطي أبيض يجثو بركبته على عنقه في مدينة منيابوليس.

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وللإشارة فإن التظاهرات والإحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية تقودها جماعة "أنتيفا" المناهضة للفاشية، وهي حركة سرية تهدف إلى مناهضة العنصرية والرأسمالية والتمييز وتميل إلى العنف في إحتجاجاتها.