العراق.. أربيل تتخذ قرارات جديدة بشأن حظر التجوال

اتخذت محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة بشأن حظر التجوال المفروض على المنطقة بسبب فيروس كورونا، وفقًا لروسيا اليوم.
وشكر محافظ أربيل، فرست صوفي، ما وصفه بـ"الالتزام غير المسبوق للسكان بقرار حظر التجوال".
وقال في مؤتمر صحفي: "قررنا السماح
وهدد صوفي بـ"إغلاق أي جهة لا تلتزم بإجراءات الوقاية واتخاذ الإجراءات القانونيةبحقها".
وأشار إلى أن "بيان وزارة الداخلية الأخير الخاص بحظر التجوال يبقى ساريا ويطبق مثل ما هو، وخاصة فيما يتعلق بمنع التنقل بين محافظات إقليم كوردستان والعراق".
وتابع أن "تخفيف قيود حظر التجوال يهدف لتحقيق التوازن بين تمكين المواطن من توفير مستلزمات معيشته والحفاظ على سلامته، ونتوقع وضعا خطيرا للغاية في حال عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية".
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