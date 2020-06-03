سماع أصوات طلقات نارية قرب البيت الأبيض وانتشار كثيف للقوات الأمريكية

ذكر موقع روسيا اليوم أن هناك طلقات نارية قرب البيت الأبيض جراء قمع القوات الأمريكية المسلحة الاحتجاجات هناك، و انتشارا كثيف للقوات في محيط مقر الرئيس الأمريكي أثناء تواجد ترامب في المكان.
وكانت قد أعلنت شرطة نيويورك الأمريكية عناعتقالها نحو 700 شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات الليلة الماضية، فيما قررت سلطات المدينة تمديد حظر التجول حتى نهاية الأسبوع.
المتحدة، في بيان لها نشره موقع روسيا اليوم، إن عناصرها اعتقلوا نحو 700 شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي جرت في المدينة الليلة الماضية انتهاكا لنظام حظر التجوال.
وقالت قيادة شرطة نيويورك، التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للولايات
وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم حتى الآن منذ بداية الاحتجاجات في نيويورك منذ 5 أيام بلغ حوالي 2000.
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