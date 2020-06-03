أعلنت السلطات الصحية المغربية اليوم الثلاثاء تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 26 إصابة يوم الاثنين، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة 7866، وفقًا لروسيا اليوم.
وسُجلت حالة وفاة واحدة بمدينة طنجة خلال الـ24 ساعة الماضيةليرتفع عدد المتوفين إلى 206 أشخاص، لكن معدل الوفاة ظل مستقرا عند 2.6 في المئة.
وتعافت 517 حالة جديدة ليزيد عدد المتعافين إلى 6410 أشخاص، أي بنسبةتماثل للشفاء تصل إلى 81.5 في المئة.
وقالت وزارة الصحة إن ارتفاع حالات التعافي "مرده إلى الحالة السريرية للمرضى المتكفل بهم.. حيث أصبحنا نكتشف الحالات في بدايتها بدون أعراض سريرية أو بأعراض خفيفة جدا، يضاف إلى ذلك البروتوكول العلاجي والاستخدام السريع للعلاج الذي أقرته الهيئة الطبية".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخص و33 إصابة جديدة بكورونا في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.