لإخماد الاحتجاجات.. حاكم فرجينيا يرفض طلب ترامب بإرسال الجيش

أعلن حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية، رالف نورثام، رفضه طلبا من وزير الدفاع مارك إسبر، بإرسال 5000 من عناصر الحرس الوطنى بالولاية إلى واشنطن العاصمة، فى إطار استعراض ضخم للقوة نظمته إدارة الرئيس دونالد ترامب ردا على الاحتجاجات العنيفة.

وقال متحدث باسم الولاية إن تصريحات ترامب بشأن حكام الولايات، التى قال فيها الرئيس إن معظم حكام الولايات "ضعفاء" ويحتاجون إلى "السيطرة" على

الشوارع، لعبت دورا فى القرار.

وأضاف أن "تصريحات الرئيس لحكام الولايات عززت مخاوفنا بشأن كيفية استخدام الحرس الوطنى"، بحسب ما نقله مكتب حاكم الولاية.

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ويأتى رفض حاكم ولاية فرجينيا إرسال عناصر الحرس الوطنى، فى ظل تزايد الاحتجاجات فى الشارع الأمريكى، حيث خرج متظاهرون إلى الشوارع للتنديد بقتل الشرطة للمواطنين السود.

وتسببت وفاة الأمريكى جورج فلويد على يد شرطى، فى مظاهرات عارمة بولاية مينيسوتا، تبعها ظهور مجموعات فى ولايات أخرى.

ومن جهتها، قالت عمدة واشنطن، موريل بوزر، الثلاثاء، إنه من غير المناسب أن يجرى استخدام الجيش فى القيام بعمل الشرطة فى شوارع الولايات المتحدة.

وأضافت بوزر، فى تصريح صحفى "لا نعتقد أنه يجب استخدام الخدمة العسكرية الفعلية فى الشوارع الأمريكية ضد الأمريكيين ... إنه استخدام غير مناسب لجيشنا.. لدينا شرطة فى واشنطن العاصمة، لدينا شرطة اتحادية فى واشنطن العاصمة، للتركيز على الممتلكات الاتحادية".