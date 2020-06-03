14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى ليبيا

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، يوم الثلاثاء، إته سجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لروسيا اليوم.

وأفاد المركز الوطني بأن إجمالي الإصابات بـ"كوفيد 19" في البلاد بلغ 182 حالة.

وأضاف أن عدد الحالات النشطة 125، فيما بلغ عدد المتعافين 52، مؤكدا أن عدد الوفيات بقي على حاله بتسجيل 5 حالات وفاة.

وأوضح أنه وثق 10 حالات تعود لمخالطين بمدينة

Advertisements

سبها، وحالة موجبة جديدة في مدينة طرابلس وحالتين اثنين داخل مدينة مصراتة لمواطنين من مدينة سبها عادوا إلى مصراتة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، بالإضافة إلى حالة من مدينة زليتن.

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنون المقيمين في مدينة سبها بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة

والتي تشمل حظر التجوال والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

كما طلب المواطنين بمدينة سبها، عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين وعودة استقرار الوضع.

ودعا المواطنين للتواصل على رقم الطوارئ المجاني للمركز 195، لأي إستفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس كورونا والحاجة للمساعدة.

وأشار المركز إلى أن فرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة تبذل قصارى جهدها لتتبع المخالطين للحالات وحصرها وأخذ العينات اللازمة للكشف عن الفيروس.