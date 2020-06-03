اخبار العالم

14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى ليبيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، يوم الثلاثاء، إته سجل 14 إصابة جديدة بفيروس المستجد، وفقًا لروسيا اليوم.

وأفاد المركز الوطني بأن إجمالي الإصابات بـ"كوفيد 19" في البلاد بلغ 182 حالة.

وأضاف أن عدد الحالات النشطة 125، فيما بلغ عدد المتعافين 52، مؤكدا أن عدد الوفيات بقي على حاله بتسجيل 5 حالات وفاة.

وأوضح أنه وثق 10 حالات تعود لمخالطين بمدينة

Advertisements
سبها، وحالة موجبة جديدة في مدينة طرابلس وحالتين اثنين داخل مدينة مصراتة لمواطنين من مدينة سبها عادوا إلى مصراتة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، بالإضافة إلى حالة من مدينة زليتن.

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنون المقيمين في مدينة سبها بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة

والتي تشمل حظر التجوال والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

كما طلب المواطنين بمدينة سبها، عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين وعودة استقرار الوضع.

ودعا المواطنين للتواصل على رقم الطوارئ المجاني للمركز 195، لأي إستفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس كورونا والحاجة للمساعدة.

وأشار المركز إلى أن فرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة تبذل قصارى جهدها لتتبع المخالطين للحالات وحصرها وأخذ العينات اللازمة للكشف عن الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا