وزارة الصحة: تطبيق”وقايتنا” به ضمانات عدة لاحترام خصوصية المعطيات الشخصية

أكدت وزارة الصحة، مجددا، أن تطبيق “وقايتنا” الذي انطلق الإشتغال به لمحاصرة انتشار فيروس كورونا، يوفر ضمانات لاحترام خصوصية المعطيات الشخصية.

وبعد تعبير عدد من المواطنيين عن ترددهم في استعمال التطبيق، مخافة تسرب المعطيات الشخصية أو استعمالها بطرق أخرى، أكدت وزارة لاصحة عبر صفحتها الرسمية أن معالجة المعطيات المستقاة عبر التطبيق قد حصل على ترخيص من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).

كما أشارت إلى وجود عدد من الضمانات لاحترام خصوصية المعطيات الشخصية ومن بينها أن الشَّيْفَرة المصدرية للتطبيق code source متاحة للجميع، مشيرة إلى أن التطبيق يستعمل تقنية بلوتوث (Bluetooth) فقط وبذلك لا يمكن التعرف على تحركات مستعملي التطبيق.

كما أكدت أن المُعْطى الإلزامي الوحيد الذي يتم تجمعيه هو رقم هاتف مستعمل التطبيق، فيما يتم تخزين المعطيات التي تم تجميعها على الهاتف المحمول لمستعمل التطبيق ويتم نقلها إلى الخادم المعلوماتي المركزي لفرق وزارة الصحة -فقط-في حالة تأكيد إصابة مستعمل التطبيق بمرض “”كوفيد-19″” أولا وموافقته الصريحة على ذلك من خلال واجهة التطبيق ثانياً.