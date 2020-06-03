شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وجود 12 إصابة من الدوحة.. اليونان تعلق رحلاتها مع قطر والان نبدء بالتفاصيل

علقت اليونان جميع الرحلات الجوية من وإلى قطر حتى 15 يونيو، بعد تأكيد وجود 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد على متن رحلة قادمة من الدوحة أول أمس الاثنين، وفقا لبيان أرسلته الأمانة لعامة للحماية المدنية اليونانية بالبريد الإلكتروني. وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أنه تم نقل جميع الركاب إلى فنادق مستخدمة للحجر الصحي قبل إعلان نتائج الفحوصات. وسيظل الأشخاص الذين أظهر الفحص إصابتهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، بينما سيخضع من جاءت نتائج فحصهم سلبية للحجر الصحي لمدة سبعة أيام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد وجود 12 إصابة من الدوحة.. اليونان تعلق رحلاتها مع قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.